七欖港隊下月赴泰　劍指亞巡賽冠軍

香港男子七人欖球隊周五（30日）在京士柏運動場公開操練，迎接下月底揭幕的亞洲巡迴賽和11月的「香港國際七人欖球賽」。傳接鋒李卡度期望蟬聯亞巡賽冠軍，並於香港七欖的「死亡A組」中力求一勝：「要相信我們可以贏到任何隊伍。」

港隊完成南非世界盃後，回港休息兩星期，在黃色暴雨下復操，迎接未來兩個月緊密行程——先於10月22日至23日參加亞巡賽泰國站，緊接著於11月4日至6日出戰香港七欖，再於同月征戰亞巡賽南韓站和阿聯酋站。

回顧世界盃，主教練莊保羅坦言第19名的成績「不收貨」：「大家都有點沮喪，因為無法展現真正實力，但能再次踏上大型七欖舞台，絕對是一次非凡經歷。」傳接鋒李卡度認為，由5月開始的連串海外集訓和比賽，有效凝聚球隊，亦浮現出需要正視的問題：「我們要打從心底相信，我們可以贏到任何對手。平時講就識講，但去到緊要關頭，往往因心態問題發揮不出應有水準。」

港隊於香港七欖抽入「死亡A組」，同組有上屆世巡賽冠軍澳洲、傳統勁旅新西蘭和薩摩亞。李卡度視為「越級挑戰」，但相信球隊有力衝擊對手：「烏干達在英聯邦運動會中迫和澳洲，而我們曾於8月智利舉行的挑戰者系列賽擊敗烏干達。只要我們打出水準，絕對可以為他們帶來麻煩，也想讓觀眾看見，我們盡了全力，打出一場好比賽。」另一主力韋兆新急不及待在家人和朋友面對獻技，並形容香港球迷是「世界最好」。

說到一共3站的亞巡賽，即使要面對中、日、韓強敵，李卡度表示球隊一如既往劍指冠軍。對於5周內連戰4場比賽，他不擔心影響狀態，反而視為一個好機會適應世巡賽水平的節奏。