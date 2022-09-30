菁英盃　「綠戰士」作客大埔鬥深水埗

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國際賽期過後「菁英盃」戰火重燃，周六（1日）A組深水埗於大埔運動場，與和富大埔上演「地區打吡」。兩隊近季在甲組多次交手，對彼此實力絕不陌生，今季齊齊轉戰港超聯，再碰頭的目標鮮明，就是要爭取季內首勝，激戰可期！（on.cc東網周六下午3時直播）

深水埗接連大敗予冠忠南區及傑志，開季3場全敗兼一球不入，主教練潘文迪直言對方實力的確較強，自己亦不會責備球員，但希望他們可趁機學習。今場面對同屬升班球隊的和富大埔，「迪Sir」認為兩隊實力接近，臨場發揮將成關鍵，提醒球員要竭盡全力爭勝。另外，後衞簡兆威因上場「兩黃一紅」被逐，是役需要停賽。

傷愈復出的中場黎格爾，上場首次為球隊上陣，他承認體能及狀態仍未恢復至最佳水平，對自身表現不太滿意。相隔一年再次重返港超賽場，「格爾」表示相當感恩，指自己會更加珍惜每次落場機會，希望可以為球隊貢獻更多：「自己首先要一開波就更集中，盡快入局，同埋要出多啲聲，幫埋身邊嘅隊友，帶領球隊攞到今季第一個入球同贏波。」

和富大埔上場於「菁英盃」以0比1僅負冠忠南區，各項賽事吞下3連敗，主教練李恆匯認為球隊表現可以接受，但承認成績未如理想，他提到過去約兩周休賽期乃球隊「回氣」的好機會。大埔曾於季前拍跳以2比2賽和深水埗，「匯Sir」認為對手用波能力不差，今場面對「同級對手」，大埔會視取勝為目標。受傷患困擾的保連奴已重投球隊操練，「匯Sir」透露這位外援是役有望復出。近日鍾偉強喜得千金，李恆匯希望「強仔」能為球隊沖喜，交出好表現。

年僅18歲的郭縉諾上場獻出職業生涯地標戰，他坦言自己當時因缺乏經驗而緊張，但對整體演出表示「收貨」。過去在甲組賽場多數負責參與進攻，今季升上港超要適應較為陌生的右閘位置，郭縉諾認為自己各方面表現都有待提升：「踢閘嘅要求同踢中場或翼鋒唔同，尤其位置感需要再改善。」上季甲組面對深水埗，郭縉諾曾經斬獲入球，但他強調對手實力不容忽視。

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：28戴廷匡

後衞：62諸榮祖 5陳靜謙 18嚴啟華 6周家樂

中場：19黃天朗 23杜國榆 12黎格爾

前鋒：11黃靖揚 21陳灝 9羅港威

和富大埔

門將：66林志基

後衞：77郭縉諾 33加比爾 26李家豪 31翁煦濤

中場：17陳曉鋒 6羅振庭 4馮冠鳴

前鋒：30張力行 20保連奴 9鍾偉強