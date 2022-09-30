巴塞高層被爆齋吹　冇聯絡過美斯

巴塞會長拉波塔曾公開表示，巴塞在道義上虧欠美斯，希望佢將來重返巴塞，不過西班牙《馬卡報》踢爆，原來巴塞一直以來都冇聯絡過美斯，而且關係疏遠，回巢之說不攻自破；另邊廂巴黎聖日耳門已向美斯開出1+1合約，年薪維持3000萬歐元不變，PSG主席艾卡理化已接觸美斯團隊，美斯揀邊隊，毋須多作考慮。

《馬卡報》指出，巴塞同美斯已經和解並非事實，而且關係疏遠，雖然巴塞高層多次公開表示希望美斯回巢，但實際上從未有人同美斯團隊接觸，一切都係齋吹。

美斯離開巴塞仲有唔少內幕，例如當日拉波塔喺最後一刻取消續約，形同出賣，美斯對此餘怒未消，此外，美斯回巢亦有多項條件，首先係巴塞必須清除辧公室及更衣室內某些美斯眼中釘，仲有巴塞必須確保美斯嘅主力位置。

西班牙電台報道，PSG已向美斯開出續約條件，年期1+1，年薪3000萬歐元不變，仲有艾卡理化表達意願，希望美斯喺PSG踢到掛靴，誠意十足，同巴塞形成強烈對比。