曼聯打吡戰前先聲奪人 贏晒9月最佳將帥

周日(2日)晚將上演英超「曼徹斯特打吡」曼城主場對曼聯，「紅魔鬼」曼聯先聲奪人，主帥坦哈格及前鋒拉舒福特分別當選英超9月最佳領隊及球員，坦哈格更成為繼2019年1月蘇斯克查之後，「後費Sir時代」第2位獲此殊榮嘅曼聯領隊，強勢挑戰昔日「上司」哥迪奧拿。

曼聯9月兩場英超贏晒，包括作客小勝李斯特城1比0，以及主場以3比1擊敗榜首阿仙奴，連同8月賽事在內，「紅魔鬼」已經取得英超4連勝，呢位荷蘭名帥攞獎絕對實至名歸隊。

值得一提，曼聯傳奇主帥費格遜退休後，球隊只有蘇斯克查同坦哈格可以當選英超月份最佳領隊，「紅魔鬼」今次請啱人。

坦哈格曾經有2年時間擔任拜仁二隊教練，期間經常同當時拜仁主帥哥迪奧拿見面同合作，坦哈格登陸英超第2個月就奪得月份最佳領隊，正好食住個勢，迎接「曼市打吡」挑戰曼城領隊哥迪奧拿。

至於拉舒福特9月兩場英超入2球及2次助攻，包括對阿仙奴一役梅開二度，但同時亦受傷一直缺陣，預料有望復出鬥曼城。

不過，拉舒福特今次當選有爭議，因為曼聯早前將隊內9月最佳球員獎頒畀基斯甸艾歷臣，證明佢表現更勝「福仔」，但拉舒福特卻獲得英超9月最佳球員獎，令人質疑賽會評選準則。