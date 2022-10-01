利物浦叉足電　係時候大爆發

開季表現下滑嘅利物浦，周六(1日)晚主場迎戰啱啱易帥嘅白禮頓，兩隊踢法都係進取型，今仗交鋒勢必大踢進攻足球。「紅軍」霸氣雖然減弱，但火力仍然旺盛，佢哋近6仗有5次總入球開3球或以上，中位數2.5球大盤值得再追。(Now 621周六晚10時直播)

利物浦喺傷兵問題影響下，今季表現較為飄忽，不過主場出擊仍然靠得住，球隊近3仗主場全勝兼攻入13球，前鋒穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯等攻擊球員係入球保證，為免被前列球隊進一步拋離，今仗喺晏菲路出擊肯定火力全開，爭取勝仗袋晒3分。

海鷗新帥崇尚進攻

白禮頓已經差唔多一個月未有賽事，期間陣營亦有唔少變動，包括領隊樸達被車路士挖角。不過「海鷗」隨即聘用迪薩比接任，呢位意大利教頭同樣以進攻踢法聞名，執教風格與樸達相近，預計白禮頓嘅進取踢法會繼續維持，佢哋對上一仗大炒李斯特城5比2，進攻板斧甚多，今場有信心再同利物浦駁火，要入球大穩陣。

直播表

周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 湘南比馬

有線602、662台、香港開電視77

周六2:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs FC東京

有線605、665台

周六3:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 橫濱水手

有線602、662台

周六3:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 川崎前鋒

有線604、664台

周六3:30pm 韓職 仁川聯 Vs 蔚山現代

無綫myTV Super

周六5:45pm 澳足盃 悉尼聯 Vs FC麥克阿瑟

Now 638

周六6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 浦項制鐵

無綫數碼頻道85

周六7:00pm 德乙 基爾 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周六7:30pm 英超 阿仙奴 Vs 熱刺

Now 621、611

周六7:30pm 蘇超 赫斯 Vs 格拉斯哥流浪

Now 639

周六8:00pm 西甲 卡迪斯 Vs 維拉利爾

Now 632

周六9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 拖連奴

Now 638

周六10:00pm 英超 利物浦 Vs 白禮頓

Now 621

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 賓福特

Now 625

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 車路士

Now 622

周六10:00pm 英超 富咸 Vs 紐卡素

Now 623

周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 愛華頓

Now 624

周六10:15pm 西甲 基達菲 Vs 華拉度列

Now 632

周六11:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 雷恩

Now 639

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 羅馬

Now 638

周日0:30am 英超 韋斯咸 Vs 狼隊

Now 621、611

周日0:30am 西甲 西維爾 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日2:00am 荷甲 阿積士 Vs 伊高斯

無綫myTV Super

周日2:30am 德乙 聖保利 Vs 海登咸

on.cc東網

周日2:45am 意甲 安玻里 Vs AC米蘭

Now 638

周日3:00am 西甲 馬略卡 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 尼斯

Now 639