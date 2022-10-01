矮仔多計　馬天尼斯曾凍結夏蘭特

曼城將於周日(2日)晚英超主場對曼聯，全世界都等緊睇「藍月亮」射手艾寧夏蘭特點樣摧殘「紅魔鬼」防線，但世事無絕對，因為曼聯中堅利辛度馬天尼斯被譽為「夏蘭特剋星」，曾於歐聯徹底凍結呢位挪威入球機器，難怪曼城領隊哥迪奧拿都承認夏蘭特今場未必佔到優勢。

身高僅1米75嘅利辛度馬天尼斯曾經被指唔適合喺英超踢中堅，因為面對高大前鋒時，將會處於劣勢。艾寧夏蘭特唔止射術精湛，而且身高1米95，比馬天尼斯高20厘米之多，被睇好今場「曼市打吡」可以輾壓呢位阿根廷國腳。

不過，事實又未必係咁，因為兩人曾於上年10月歐聯分組賽交鋒，當時效力阿積士嘅利辛度馬天尼斯利用速度及企位，成功凍結當時踢緊多蒙特嘅艾寧夏蘭特，協助阿積士大勝4比0。該仗比賽精華片段近日被曼聯球迷放上網瘋傳，認為馬天尼斯可以再次令夏蘭特啞火。

曼城領隊哥迪奧拿都話球員身高唔代表一切：「夏蘭特比較高大係事實，但踢波唔係鬥高，利辛度馬天尼斯係一位優秀球員，精神力量強大，有侵略性，所以曼聯願意用高價簽佢，坦哈格亦好了解佢，知道佢嘅實力。」至於今場矮仔鬥高佬，邊個會贏，大家拭目以待。