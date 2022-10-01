森巴三寶猛虎出柙　阿仙奴食「刺」

英超北倫敦打吡，阿仙奴主場迎戰熱刺。傳統宿敵交鋒分外矚目，皆因「兵工廠」現時高踞榜首，熱刺今季不敗排第3，強強對碰話題十足。雙方近年交手有個極強數據，就係主場一方贏面甚高，近5次聯賽主場對熱刺，阿仙奴獲4勝1和，今場主勝睇高一線。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

阿仙奴早前「仙魔會」1比3不敵曼聯，開季5連勝走勢告一段落，不過球隊極速重上勝軌，分別喺歐霸盃擊敗蘇黎世，再於聯賽作客大勝賓福特3比0，現以6勝1負力壓曼城及熱刺排榜首。今仗迎戰熱刺將是對「兵工廠」陣中年輕主力另一次考驗，吸取上次對曼聯落敗經驗，預期會有所進步。

國際賽點兵對各隊影響不一，但阿仙奴肯定是得益一隊，因為今次巴西並未徵召該隊「森巴三寶」加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及加比爾馬加希斯，畀佢哋喺頻密賽程中得到休養生息機會，今仗可以蓄銳搏殺。

經歷國際賽熱刺射手未回氣

熱刺聯賽保持不敗，但球隊並非全無缺點，前仗歐聯作客曾以0比2敗於士砵亭腳下，之後雖以6比2大勝李斯特城，但「狐狸」水準大跌不能作準。

熱刺三箭頭哈利卡尼、孫興民及李察利臣各自在國際賽出力，體力輸蝕，隨時係今仗勝負分野。