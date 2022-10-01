菁英盃　保連奴戴帽　和富大埔大勝深水埗

大埔運動場周六（1日）上演「菁英盃」A組賽事，最終全場和富大埔憑保連奴大演帽子戲法，以5比1擊敗有陳灝「破蛋」的深水埗，奪得今季首場勝仗。

兩隊賽前為最近逝世的前港隊教練盧德權默哀，深水埗今場繼續派出隊長羅港威負責攻堅，黃靖揚及尼高拉斯分居兩翼提供側擊支援，周家樂、劉浩霖及梁星耀組成3人中場，杜國榆打後一格，與黎格爾及嚴啟華負責鎮守後防；大埔派出林志基、郭縉諾及張力行3位U22球員，利馬繼續擔正，馮冠鳴及陳曉鋒負責中場組織，王力威及初為人父的鍾偉強，於前線衝鋒陷陣，巴西前鋒保連奴暫列後備。

和富大埔開局即主動搶攻，8分鐘就憑王力威禁區內補射入網，為球隊先開紀錄。隨後大埔繼續佔據主動，21分鐘，王力威於左路傳中，張力行射門僅僅高出，兩分鐘後輪到陳曉鋒禁區頂施射，被戴廷匡撲出。29分鐘，翁煦濤左路傳中，鍾偉強飛頂未能頂破戴廷匡十指關。大埔到45分鐘成功擴大比數，利馬助攻陳曉鋒於峨眉月射入，協助大埔半場領先兩球。

深水埗換邊後隨即換入諸榮祖及陳灝，力圖加強攻力，61分鐘有尼高拉斯左路傳中，後柱接應的黃天朗攻門未能命中目標。66分鐘，嘗試壓前的深水埗終於有斬獲，憑烏哲里在小禁區傳予陳灝頂入，為球隊取得升班後首個入球。

但1分鐘後，後備入替的保連奴單刀射入，取得來港以來首個入球，為大埔拉開到3比1。這位巴西外援之後繼續「發威」，先在83分鐘於禁區外接應黃子俊傳送射破戴廷匡大門，到87分鐘，再射入12碼兼大演帽子戲法，最終和富大埔以5比1大勝，得到升班後首場勝仗。