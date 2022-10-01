菁英盃　斬獲開齋波　保連奴：陸續有來

「菁英盃」A組周六（1日）上演的「地區打吡」中，和富大埔於大埔運動場取得今季首勝，其中早前一直受傷患困擾的巴西保連奴，傷愈復出即大演帽子戲法，成為大埔贏波功臣之一。這位今季加盟的外援射手，不忘感謝全隊上下支持，直言今場波對提升自己和球隊信心有莫大幫助。

今季首戰港超的保連奴，自開咧戰對東方龍獅一役因傷被調離場，過去近1個月一直未能恢復最佳狀態，闊別兩場後，是役他以後備身分換邊後上陣，即刻收穫入球。這位巴西前鋒入球後不忘走到後備席，與隊友和教練一起慶祝：「球隊上下場內場外都一直支持我，鼓勵我，令我好感動，所以入波後都要多謝佢哋。」保連奴認為能夠在球隊的港超主場大埔運動場，斬獲來港後首個入球，兼完成帽子戲法，對自己別具意義，並誓言入波陸續有來：「好高興可以為大埔效力，嚟緊我仲有大把波入，今季唔止入3球。」

作為大埔其中一位新加盟巴西外援之一，保連奴被寄予厚望，今場終於能在球迷面前展現出色的射門能力，他直言非常開心：「作為前鋒，我哋嘅天職就係入波，今場波係令到自己增添唔少信心，但今場勝仗係全隊努力嘅成果，今場波都畀咗唔少鼓勵全隊波，為日後更大挑戰作準備。」