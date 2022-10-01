世界賽車運動會月底上演　13港將出戰8項目

「FIA世界賽車運動會」本月27日至30日假法國保羅里卡爾賽道舉行。香港隊派出13個運動員參加8個項目，其中，於上屆GT項目奪得第6的李英健和葉恭正再次搭檔，力爭站上頒獎台。

被譽為賽車界奧運會的「FIA世界賽車運動會」於2019年首辦，原定兩年一屆，因疫情暫停一年，今年移師法國復辦。有別於一般賽事，運動員不以個人或車隊名義參賽，而是代表所屬國家或地區。

香港隊派出13人參加8項，包括GT（李英健、葉恭正）、房車（甄卓偉）、四級方程式（唐偉軒）、飄移（伍家麒）、電競（黃啟軒）、小型賽車衝刺賽高級組（余家寶）、小型賽車耐力賽（黃敬慈、楊德、鍾菩恩、何萬昌）及小型賽車扭樽賽（伍絡南、莫深雅）。

李英健回顧上屆賽事，他與葉恭正起步階段失誤，結果由第20追至第6。兩人今屆再次搭檔，將於明日出發意大利，參加兩場GT賽事，以熟習新車NSX GT3，再轉赴法國。他表示若在排位賽保住前10，有信心衝擊頒獎台。而撇開個人勝負，作為港隊「大師兄」，他亦多了一份責任：「港隊上屆只有5人參加，今屆有13人，團隊力量更大。我小型賽車、方程式、房車到GT都玩過，又在法國住過6年，希望這些經驗幫到大家。」