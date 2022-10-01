世乒團體賽　港男團絕地反勝伊朗

世界乒乓球團體賽今日（1日）舉行次日賽事。香港男子隊面對伊朗，在落後1：2的情況下，靠著黃鎮廷和吳柏男絕地反擊，以3：2險勝，取得小組賽2連勝。

港隊昨日先輸一場下反勝匈牙利，今日面對伊朗，開局同樣不順。負責首仗的吳柏男以直落3局（7：11、5：11及5：11）不敵Nima Alamian。黃鎮廷緊接著上陣，以11：3、11：6及11：4擊敗Amir Hossein Hodaei，為港隊追和。不過，林兆恒對伊朗排名最高的Noshad Alamiyan，陷入苦戰，連輸6：11、3：11及6：11，場數落後1：2。

關鍵一仗，港隊派出世界排名27的黃鎮廷迎戰Nima Alamian，雖然先輸8：11及7：11，但第3局與對手經歷6次「刁時」贏17：15，成為轉捩點，他其後再取兩局11：8及11：9，把比賽迫入決勝場。吳柏男壓軸出場不負所望，以9：11、11：9、11：9及11：8力挫Amir Hossein Hodaei，助港隊反勝場數3：2。

港男隊完成今仗會休息一日，於周一對日本。女隊則於明日對法國。