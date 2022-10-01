足總盃　開鑼戰！晉峰港會鬥攻爭晉級

今季「足總盃」首圈賽事周日（2日）正式展開，晉峰與港會假旺角大球場正面交鋒，力爭8強席位。雙方實力頗為接近，上場聯賽交手互有攻守，最終和氣收場，今次屬「一場過」淘汰賽，相信亦勝負難料，預計戰況會更為緊湊及精彩，鹿死誰手真係要踢過先知！（無綫翡翠台周日下午3時直播）■文：李浚湣、鄧文滔

首次率領晉峰出戰淘汰賽賽事，主教練鄧冠研承認有一定壓力，但指球隊賽前已經準備就緒，有信心今場再對港會，能夠擊敗對手，達成晉級的目標：「我哋都準備咗好多應付唔同情況嘅戰術部署，包括練習埋互射12碼，希望可以攻破到對方嘅密集防線，防守上應付死球時都要保持集中。」因國際賽期球隊獲得兩周休息，「鄧Sir」表示球員目前狀態不俗，又透露主力伍家揚早前已恢復練習，惟未知能否趕及上陣。

上季因左膝十字韌帶受創，提早收咧的翼鋒林樂勤（Jordan），上場相隔10個月再次重返綠茵賽場。他坦言復出時間較預期早，並感謝醫生、物理治療師及體能教練的幫助，希望自己能盡快操弗狀態：「狀態大約去到90%，但比賽節奏同信心仲要啲時間搵返，好耐冇喺本地賽事入波，呢個亦係我之後嘅最大目標。」

港會繼上仗聯賽後，短時間內再於「足總盃」遇上晉峰，主教練東尼咸美頓（Tony）透露今場或會作出輪換，希望藉此改善球隊上仗暴露的問題。Tony同時稱讚晉峰具備一定實力，提醒球員要小心應付：「晉峰無論喺咩位置都有競爭力，所以如果我哋想晉級，每位球員都需要交出最佳水準。」已經代表港會上陣達250場里程碑的隊長喜比特，表示感到開心及驕傲，期待之後繼續為球隊付出更多及作出貢獻。

開季3場皆正選上陣，兼取得一個入球的港會前鋒基奧，認為連續兩場與晉峰對碰是一件有趣兼刺激的事，希望今場可以取得「士哥」：「我會嘗試幫助球隊，盡力發揮喺隊內嘅角色，同埋作為一個前鋒，梗係想入到波。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1林駿杰

後衞：20鄭璟昊 38艾拔簡勞 6葉卓文 44黃政德

中場：22劉君正 8卡爾特納 77伍家揚

前鋒：27費利浦薩 10黃偉國 7林樂勤

港會

門將：1費查

後衞：18積施利 4杜國樑 88菲杜化 14吳子聰

中場：17汪雙財 16溫俊 8喜比特 10安高沙

前鋒：7羅賓士高 25基奧