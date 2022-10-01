森巴孖寶發威　阿仙奴破熱刺不敗身

英超周六早場北倫敦打吡，阿仙奴前鋒加比爾捷西斯首次出戰打吡即入波，加比爾馬天尼利亦交出助攻，喺主場以3比1擊敗熱刺，全取3分。贏波後擴大領先優勢，「兵工廠」續以8戰7勝1負得21分排榜首，熱刺聯賽不敗身被破，以5勝2和1負以17分續居第3。

阿仙奴今仗強陣出擊，早前國際賽免服兵役嘅「森巴三寶」加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯擔正，體力上有優勢；熱刺方面孫興民復任正選，夥拍哈利卡尼及李察利臣「三叉戟」，配合穩守突擊踢法，喺前場尋找入波機會。

比賽初段阿仙奴嘅高位逼搶踢法取得較多攻勢，並於20分鐘領先，湯馬士柏迪禁區頂右路接應賓韋特橫傳，快腳抽射死角入網，主隊領先1比0，熱刺嘅快速反擊極具效率，李察利臣把握一次機會，禁區內引到加比爾馬加希斯從後犯規博得12碼，哈利卡尼操刀破網，31分鐘熱刺追和1比1。

下半場再開阿仙奴即有斬獲，布卡約沙卡右路抽射，熱刺門將洛里斯擋出，基斯甸羅美路未能解圍，皮球從洛里斯手底溜出，「耶穌仔」加比爾捷西斯衝前執雞搞掂，49分鐘阿仙奴2比1再度領先。62分鐘熱刺再受打擊，艾馬遜喺中場邊線位置粗暴侵犯加比爾馬天尼利，被直紅驅逐離場，熱刺僅餘10人應戰。

阿仙奴把握人數優勢，格列沙加接應加比爾馬天尼利妙傳近射建功，67分鐘贏到3比1鎖定勝局完場。