3:3！利物浦慢熱賽和白禮頓

英超周六賽事，利物浦主場3比3賽和白禮頓。「紅軍」初段連失兩球，其後稍有改善，一度反超前3比2，但最終和波收場各得1分，和波後7戰得10分排第9，白禮頓換帥後保持走勢，以7戰得14分仍居第4位。

利物浦今仗變陣，三箭頭穆罕默德沙拿夥拍羅拔圖法明奴及法比奧卡華路攻堅，中場有堤亞高艾簡達拿及佐敦軒達臣坐鎮，不過表現一貫慢熱，初段被白禮頓兩度偷襲得手，陷於逆勢。

白禮頓在主帥樸達被車路士挖走後，由迪薩比接任領軍，球隊演出未見走樣，開賽3及17分鐘憑李安度杜沙特梅開二度領先2比0，表現予人驚喜，不過利物浦其後發動強攻，羅拔圖法明奴於33分鐘接應穆罕默德沙拿妙傳射空門，追成1比2完半場。

下半場利物浦繼續搶攻，羅拔圖法明奴於54分鐘接應路爾斯戴亞斯傳送勁射破網，個人梅開二度，為「紅軍」追和2比2，63分鐘更反超前，客軍後衞阿當韋斯達門前擺老烏，利物浦反超前3比2。可惜利物浦守唔到尾，李安度杜沙特於83分鐘完成帽子戲法，以3比3逼和完場。