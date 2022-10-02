直播甲一4強大戰　滿貫香港東方神兵鬥利器

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甲一準決賽今日開鑼，常規賽一哥滿貫與香港東方會師修頓場館，在3場2勝制下「搶灘」。滿貫早前迎來美籍中鋒荷利菲特，可謂如虎添翼，反觀東方外援拉利羅斯完成膝蓋手術「收咧」，形勢相對不利，卻無損球員鬥志，主力梁嘉顯強調：「我們11人陣容會比有外援的球隊更強。」（on.cc東網、滿貫籃球隊Facebook、香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team Facebook周日下午4時直播）

兩隊曾於8月碰頭，滿貫憑着「秘密武器」張偉康完場前7.2秒射入追平三分球，迫入加時再以77比71勝出。時隔個半月，雙方陣容均有變動；滿貫羅致身高2米11、體重122公斤的美籍中鋒荷利菲特。他於常規賽最後兩仗登場，場均交出26.5分、16.5個籃板、3次助攻、2.5次偷波和1.5次封阻，命中率高達83.3%，帶隊連挫永倫和崇德飛鷹，登上常規賽一哥寶座。

通過考驗注入強心針

心水清的球迷知道，這個成果得來不易。滿貫以「全華班」開季，曾不敵有外援麥洛連的南青，隊長歐陽維江坦言陷入「小低潮」，所幸7月復賽，球隊狀態漸佳：「教練指示和隊友默契都好好多。」而對南華和東方兩場加時，猶如一支強心針：「證明我們有韌力，能在逆境中執行教練部署，發揮水準。」滿貫作為「Big4」中唯一未贏過總冠軍的球隊，蔡再懃強調會抱「挑戰者」心態：「奪冠一定難，但大家都好團結，好想贏。」

東方早前宣布拉利羅斯完成膝蓋手術離隊，由「有外援」變「冇外援」，可不是一個字的分別。但附加賽，東方面對坐擁漢尼拔的建龍飛馬，士氣依舊，除了梁嘉顯、卜聿揚、李琪和徐遠成得分上雙，吳松峻和迪維拉後備出場亦有不俗表現，粒粒皆兵下，以94比69搶下季後賽門票。

11人輪換打得更齊心

梁嘉顯表示，球隊對拉利羅斯「收咧」早有準備，教練因而作出調配，試用新組合：「大家見到換人次數多了，由老大哥李琪到蘇利文，11人都有份上陣。」甲一4強採用3場2勝制，他認為東方體能佔優：「周日打完周三（5日）又打，對體能要求極大。我們出11人，比其他球隊重點出7至8人佔優。」

滿貫新援荷利菲特曾效力東方，作為前ABL隊友，梁嘉顯不吝讚賞：「Mike個人能力未必好強，但擅長配合，特別是利用Pick and roll取分。滿貫本身沒正中鋒，Mike令我們攻守兩端更加麻煩。」梁嘉顯直言「難打」，但相信東方11人陣容會比有外援的球隊更強。

南華永倫勢掀激鬥

同日尾場由南華對永倫。兩支傳統勁旅曾於1月碰頭，南華憑着楊和及惠龍兒合力轟入55分，以90比50輕鬆取勝。但隨着兩人和主教練巴拿莫域離隊，南華實力驟降，更被滿貫打破不敗身，直至譚偉洋和胡國鋒回巢接掌帥印，才「回復正軌」，連挫遊協和安保漢友，以常規賽第2名直入季後賽。

紅軍新舊配搭有火花

南華主張「以老帶新」，梁兆華尤其打出大哥風範，近3場場均交出19分、7個籃板和3次助攻，整體命中率達45.5%，三分命中率達50%。配合朱亮穩定輸出，羅意庭招牌快攻，以及余理洋卸下暫代教練一職後專注打球，「老」一輩不成問題。新力軍陳曉峰如何捍衛內線，張延隆、曾湛元和葉耀邦是否願意擔當「Dirty work」，並適時提供火力，將成致勝關鍵。

永倫中鋒賀斯福因頸部受傷缺席附加賽，幸有「得分機器」泰那轟入30分，連浩駿、許烜行和蔡龍德合力取得49分，以94比82擊敗崇德飛鷹，順利晉級4強。值得一提的是，曾效力南華8年的連浩駿今場倒戈，他預料會有一場硬仗：「肯定難打，同佢哋死過！」

今日賽程

4:00 滿貫 Vs 香港東方

5:40 南華 Vs 永倫

地點：灣仔修頓場館

票價：90元，長者及學生優惠票60元

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