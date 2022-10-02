利物浦陷地獄賽程　未來2場英超決定高普命運？

英超勁旅利物浦又失分，喺周六(1日)晚英超主場，一度落後2球之下，打和白禮頓3比3，爆出60倍波膽。紅軍連續2場聯賽和波失分後，已經落後榜首阿仙奴11分，最大鑊係將陷入「地獄賽程」，未來2場英超要鬥阿仙奴同曼城，加上仲要兼顧歐聯，實在非常難踢，若然再有差池，恐怕領隊高普隨時帥位不保。

利物浦開賽17分鐘已經失2球，後衞阿歷山大阿諾特連番犯錯成為罪人，賽後大量利迷喺網上批評呢位23歲右閘表現令人噁心，絕對係災難級，呼籲高普唔應該再將佢擺喺防線上。

事實上，即使「昏庸」如英格蘭國家隊領隊修夫基都唔鍾意用阿歷山大阿諾特，早前2場歐國聯都冇派佢上陣，但偏偏高普仍然重用呢位「防線黑洞」，實在令人費解。

高普亦承認球隊今場表現攻不銳、守不穩，令佢諗番起7年前執教利物浦初期嘅表現，紅軍今季踢7場英超僅有10分，刷新高普領軍以來最差開季成績。

利物浦未來前路舉步維艱，嚟緊周中歐聯對格拉斯哥流浪，下輪英超就要作客阿仙奴，跟住又喺歐聯再鬥格流，然後英超主場對曼城，賽程緊密之餘，對手亦非常強橫，以利物浦目前頹勢，恐怕好難翻身。

高普「7年之癢」魔咒警號再次響起，呢位德國名帥之前執教緬恩斯、多蒙特，都係大約7年就黯然離開，佢現已擔任紅軍主帥7年，加上成績急插水，可能今季將成為高普最後一季帶領利物浦。

利物浦未來5場賽程

5/10 歐聯主場Vs格拉斯哥流浪

9/10 英超作客Vs阿仙奴

13/10 歐聯作客Vs格拉斯哥流浪

16/10 英超主場Vs曼城

20/10 英超主場Vs韋斯咸