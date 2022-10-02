【人物誌】一戰成名！杜沙特變「新夏薩特」

白禮頓可以話係今季英超最令人驚喜球隊，開鑼首戰就作客擊敗曼聯，其後主帥樸達被車路士挖角搶走，估唔到請來名不經傳嘅迪薩比接手領軍，仍然可以保持強勢，幾乎贏到利物浦。

白禮頓翼鋒李安度杜沙特表現最搶鏡，今仗射入3球，成為史上第3位喺英超作客晏菲路球場上演帽子戲法嘅球員，呢位比利時國腳一戰成名，被捧為「新夏薩特」。

比利時近十幾年盛產大批高質素球員，由以前夏薩特、費蘭尼、高柏尼，到現時曼城助攻王奇雲迪布尼，都係獨當一面嘅猛將。

現年27歲嘅李安度杜沙特事業際遇唔及幾位前輩，佢出身於比甲球隊亨克，期間曾多次被外借，2019年正式轉投白禮頓，表現愈來愈好，上季英超上陣34場入8球，今季更加大爆發，踢7場英超已有5球進帳，包括今場射入利物浦3球，成為繼尼路維、艾沙維之後，第3位喺英超作客晏菲路球場「戴帽」嘅球員。

身高僅1米71嘅李安度杜沙特個人突破能力強，無論身形同踢法都似夏薩特，佢之前21次為比利時上陣入5球。經此一役之後，杜沙特人氣急升，有助佢爭奪比利時國家隊席位，出戰今屆世界盃。