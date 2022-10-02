相隔344日　奧巴美揚終於喺英超入波

周六(1日)晚英超，車路士作客以2比1反勝水晶宮，今季重返倫敦嘅奧巴美揚射入1球靚波，亦係呢位33歲加蓬前鋒相隔344日後，再次喺英超賽事取得入球。與此同時，新帥樸達執教車路士第2場比賽，終於首嘗勝利滋味。

近況欠佳嘅車路士開波7分鐘就失守，水晶宮前鋒佐敦阿休右路傳中，奧辛尼艾度亞迪近門射入打開紀錄。

車路士踢到38分鐘扳平，堤亞高施華頭槌二傳，奧巴美揚禁區內轉身抽射入網，盡顯功架，佢對上1次英超入波已經係2021年10月22日，當時為阿仙奴上陣攻入阿士東維拉大門。

車路士今場可以贏波，都要多得2位後備上陣球員合作，踢到臨完場，基斯甸普列錫傳波，干拿加歷查離門大約20碼勁射入網，以2比1絕殺水晶宮。

賽後奧巴美揚當選今場最佳球員，佢喺社交網上話：「作客贏波感覺非常好，球隊好有個性，好開心可以取得效力車路士第1球，我哋再次出發。」車路士將於周四(6日)凌晨歐聯主場對AC米蘭，奧巴美揚曾於AC米蘭青年軍受訓，今場可以話係倒戈之戰。