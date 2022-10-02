寸王「巴士發功」　羅馬反勝國米

周日(2日)凌晨意甲大戰，羅馬教練摩連奴雖然停賽，未能親自指揮球隊比賽，但「寸王」安坐球隊巴士內，遙距領軍一樣犀利，協助羅馬落後之下，作客以2比1反勝國際米蘭。不過，賽後摩連奴涉嫌違規衝入更衣室慶祝，可能有手尾跟。

摩連奴喺上月意甲羅馬對阿特蘭大，被球證出示紅牌趕出場，今仗需要停賽，呢位葡萄牙名帥唔可以進入球場，惟有坐隊巴內遙距領軍。

國際米蘭上半場30分鐘由費達歷高迪馬高射入先開紀錄，但羅馬好快由保羅戴巴拿凌空勁射入網扳平，呢位阿根廷國腳近5次聯賽對國米，射入4球，成為「藍黑兵團」嘅剋星。

戰至75分鐘，羅馬利用一次罰球攻勢，由基斯史摩寧頂入致勝1球，自2017年2月之後，終於再次擊敗國際米蘭。

賽後摩連奴衝入更衣室，同球員一齊大肆慶祝，但根據意甲規則，被罰停賽嘅教練唔可以進入球場範圍內，包括被禁止入更衣室，「寸王」可能一時太興奮，忘記有關規則，隨時會被賽會處罰。

另外，AC米蘭作客以3比1擊敗安玻里，但過程非常驚險，AC米蘭79分鐘由列比錫入波打開紀錄，但補時2分鐘被對手扳平，幸好波路托尼、拉菲爾利亞奧迅速各建一功，險勝全取3分。