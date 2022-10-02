Red Bull三人籃球總決賽　建龍飛馬B惜敗德國無緣8強

「建龍飛馬B」的加拿大藉外援Big J(中)在埃及隊的夾擊下上籃。(相片由公關提供)

香港代表「建龍飛馬B」在「Red Bull Half Court三人籃球賽」世界總決賽以小組次名出線16強淘汰賽，可惜不敵德國未能躋身8強。至於女子組的港隊代表「Onching」在小組賽四戰皆北未能晉級8強淘汰賽。

今屆總決賽周五（28日）於埃及開羅體育會所(Cairo Sporting Club)展開男、女子小組賽以及男子組16強賽事。周六賽事將移師在吉薩(Giza)金字塔及獅身人面像旁邊搭建的場地決出男、女子組賽事冠軍。此外，賽會在眾多參賽球隊中選出2男2女球員參加射籃比賽，挑戰Chris Matthews (Lethal Shooter)以及三人籃球前世界排名第1球隊成員、塞爾維亞球員Dusan Bulut，「建龍飛馬B」的張馳岳有幸成為其中一員。

這項賽事自2020年起舉辦，世界各地均會舉辦各自的分區賽事，香港區賽事則由「建龍飛馬B」及「Onching」分別贏得男、女子組冠軍。這是香港首次派隊參加世界總決賽，與來自世界各地的勁旅一較高下。「建龍飛馬B」在男子組小組賽，先以9比8險勝東道主埃及，雖然之後被上屆季軍瑞士以9比8擊敗，但「建龍飛馬B」在最後一場小組賽以21比10大勝約旦，成功取得小組次名出線權。躋身16強後，「建龍飛馬B」面對德國隊，可惜以10比19落敗未能更進一步。

「建龍飛馬B」的朱梓鎔表示：「未能晉身8強，我們不會失望，因為畢竟整個賽事，我們都是3人應戰，有體力不繼的情況。我們覺得透過這次賽事，見識到很多、學到很多東西，原來三打三賽事都有這麼多戰術，發覺自身與外國球員的差距很大，特別是對抗性、比賽的強度方面，所以日後一定要加強體能的訓練。」

女子組小組賽，由於天氣炎熱，加上球員未能適應時差，「Onching」在分別以7比15、6比13、7比16、及7比10不敵日本、捷克、埃及和印度。隊長盧曉芳表示：「我們的體能明顯不及對手，以致基本技術、外圍投射均未能發揮水準。」「Onching」在最後一場對印度的賽事，雖然曾一度領先，可惜最後被對手反勝。盧曉芳認為球隊太長時間未有面對高強度的比賽，此外，綜觀這次世界賽，世界各國的三人籃球水平已經提升了不少，香港要急起直追就必須要推行系統性訓練。」