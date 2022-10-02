賓施馬可候命　皇馬奧沙鬥攻吼半場大

西甲壓軸尾場，皇家馬德里主場迎戰奧沙辛拿。「銀河艦隊」連贏9場，箭頭賓施馬亦傷愈可候命，初段例搶韁，不過奧沙辛拿都有頑抗能力，隨時開波後谷一段博偷雞，1.5球半場大更可取。（Now 632周一凌晨3時直播）

皇馬由費達歷高華維迪、雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯輪流發威，開季各項賽事豪取9連勝，單計聯賽更連贏6仗，包括上輪打吡擊敗馬體會，係今季歐洲5大聯賽唯一全勝之師，而各項賽事9連勝更加係佢哋逾半世紀最佳開季紀錄，氣勢如虹。

銀河艦隊防線有漏洞

主帥安察洛堤賽前亦收到好消息，賓施馬已傷愈復操，今仗可隨時候命，攻力進一步提升。不過皇馬後防並非滴水不漏，今季6仗聯賽均未能保持清白身之餘，近5仗聯賽半場全開2球或以上，其中4仗喺上半場有失波，可見防線唔夠集中。

另一邊廂，奧沙辛拿開季6仗聯賽錄4勝2負，包括贏過西維爾同華歷簡奴，表現唔錯，今仗可趁皇馬未企穩陣腳，喺初段搶攻博偷雞，半場大有計。

直播表

周日1:00pm 日乙 仙維加泰 Vs 東京綠茵

有線601、661台

周日1:00pm 韓職 濟州聯 Vs FC江原

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 拉素 Vs 史柏斯亞

Now 638

周日7:00pm 法甲 羅連安特 Vs 里爾

Now 639

周日7:00pm 英冠 史篤城 Vs 屈福特

有線602、662台

周日7:30pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 布倫瑞克

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 華倫西亞

Now 632

周日8:30pm 荷甲 奈梅亨 Vs 飛燕諾

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 曼城 Vs 曼聯

Now 621、611

周日9:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周日9:00pm 法甲 阿些斯奧 Vs 克萊蒙特

Now 639

周日10:15pm 西甲 切爾達 Vs 貝迪斯

Now 632

周日11:05pm 法甲 摩納哥 Vs 南特

Now 639

周日11:30pm 英超 列斯聯 Vs 阿士東維拉

Now 621

周一凌晨零時 意甲 阿特蘭大 Vs 費倫天拿

Now 638

周一凌晨零時 俄超 艾卡馬特Vs 莫斯科戴拿模

有線601、661台

周一0:30am 西甲 基羅納 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 博洛尼亞

Now 638

周一2:45am 法甲 朗斯 Vs 里昂

Now 639

周一3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周一8:30am 美職 拿舒維爾 Vs 侯斯頓戴拿模

Now 639