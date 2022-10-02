足總盃　麥美倫加時奠勝　港會2比1險勝晉峰

「足總盃」首圈賽事周日（2日）正式展開，晉峰與港會於旺角大球場正面交鋒，港會憑李小恆入球領先半場，但尾段晉峰靠播磨浩謙追平，法定時間兩隊踢成1比1。加時下半場尾段港會靠麥美倫奠勝，最終以2比1險勝「十人迎戰」的晉峰，8強將會硬撼東方龍獅。

兩隊上場聯賽交手和氣收場，晉峰今場陣容作出不少調動，羅澔陽把守最後一關，葉卓文改踢左閘，曾仲楠與艾拔簡勞扼守中路，何思哲、林樂勤復任正選，與費利浦薩在前線攻堅。至於港會由李小恆取代羅賓士高擔正，新兵峇夏比及莫漢睿，則首次出現在大軍名單，今場先任後備。

今場「足總盃」為一場過賽事，兩隊爭勝心毋庸置疑，13分鐘港會出現首次埋門，安高沙橫傳，基奧禁區頂遠射不中目標。2分鐘後輪到晉峰攻勢，何思哲勁射被門將費查橫身撲出不遠，費利浦薩衝前補射同樣無功而還。26分鐘晉峰再接再厲，鄭璟昊開出罰球，但葉卓文頭槌頂得太正。

35分鐘港會率先打開紀錄，李小恆接應安高沙助攻近門撞入，攻入港超生涯首球，兼為球隊領先1比0。上半場尾段晉峰錯失黃金機會，費利浦薩左路落底傳中，何思哲起腳被杜國樑門前成功擋走，半場晉峰落後一球。

易邊後晉峰換入黃政德加強攻力，但50分鐘差點再度失守，港會憑一次反擊，李小恆禁區內扭過門將後射空門，但被回防的鄭璟昊快步解圍。6分鐘後港會再出現單刀機會，但里奧未能射破羅澔陽十指關。

晉峰之後換入黃偉國、伍家揚，希望收復失地，87分鐘費利浦薩禁區內回後，無人看管的播磨浩謙輕鬆射入，晉峰成功追成1比1，最終法定時間兩隊踢成平手，比賽需要進入加時。

晉峰在加時上半場卻迎來壞消息，後衞艾拔簡勞因侵犯里奧，兩黃一紅下被罰離場。港會把握打多一人的優勢，116分鐘憑麥美倫遠射得手，再次領先。最終港會順利保持勝局，以2比1險勝晉峰，順利晉級8強。

港會成功險勝晉峰，主教練東尼咸美頓（Tony）賽後認為球隊入局較慢，但對下半場表現感滿意，只可惜未能轉化更多入球：「我哋下半場攞到唔少機會，喺我眼中球隊喺對手入波之前有機會領先3球。」Tony亦指球隊暫時參與4場比賽，表現並不算差，但仍有提升空間：「我哋贏咗兩場，一場和波，輸畀傑志，演出一啲都唔失禮。」

晉峰不敵港會未能晉級，賽後一度替球隊追平的前鋒播磨浩謙（Tiger）承認感到難過，認為球員在場上已經竭盡全力，但狀態上仍有改善空間。對手港會賽前稍被看低一線，Tiger直言今次落敗對球隊屬於一次很大的沖擊：「季前熱身賽甚至聯賽都有對過佢哋，但我哋表現好似一次比一次退步，一直踢落嘅逼搶同控傳踢法都無埋，首先要揾返本身嘅風格，球隊依家有少少迷失咗。」