楊睿騏最後1.2秒絕殺　香港東方四強反勝滿貫

甲一步入四強階段，即上演一場「絕殺」好戲。「全華班」的香港東方對有外援荷利菲特的滿貫，幾乎全場處於下風，但楊睿騏關鍵時刻獨取8分，包括最後1.2秒中距離「絕殺」。東方以69：68反勝，取得3場2勝制下首勝。

滿貫新援荷利菲特首次倒戈舊東家，面對胡卓斌和卜聿揚嚴防，首節攻入7分，連同歐陽維江和鄧志恒的三分球，領先24：15。滿貫曾拉開雙位數分差，但東方射手李琪和梁嘉顯連取6分「止血」，吳松峻亦「用生命防守」，造成林俊光進攻犯規，把蔡再懃半場得分限制至4分，追成31：37。

換邊後，荷利菲特埋伏籃底得分，屢試不爽，包辦滿貫前12分進帳，惟第三節尚餘3分鐘錄得4犯，暫時退下火線。東方乘機追分，李琪轟入兩球三分，咬緊46：54進入決勝節。滿貫兵源充足，荷利菲特不在，還有鄧志恒和張偉康射入三分冷箭。東方教練柏利施域不滿球證吹罰，被判技術犯規，橫看豎看，勝利天秤都在滿貫這邊⋯⋯

但最後半分鐘徹底逆轉。東方落後61：66，楊睿騏在右邊45度角連轟兩球三分，首次反超前67：66。即使蔡再懃最後關頭上籃成功，滿貫再領先68比67，但今場主角注定是楊睿騏。他接應徐遠成傳球，最後1.2秒失平衡下中距離出手命中壓哨球，東方終以69：68拿下首勝，場數領先1：0。雙方將於10月5日進行第2回合賽事。

楊睿騏全場10投6中，三分球5投3中，交出17分3籃板7助攻，無疑是勝利功臣。「好興奮！停了兩年，總算朝目前近一步。」儘管全場處於下風，但楊睿騏說球隊信念不減：「跟足教練部署，一步步來，最後一擊也沒特別想什麼，畢竟只有1秒沒法想，只是接到球就射。」Ricky最後半分鐘連取8分的表現，彷彿回到2018年總決賽對南華，他最後一節狂轟3球三分，帶隊首奪總冠軍。時隔4年，他的心態依舊：「總之贏就好！」