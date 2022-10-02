踢完太公波夏蘭特未回氣　曼市打吡吹細風

周日(2日)晚英超激爆「曼市打吡」，曼城主場惡鬥曼聯。「藍月亮」雖有神鋒艾寧夏蘭特加盟，令攻力倍增，不過呢位挪威射手為國家隊上陣完全冇休息，勢影響表現；曼聯今季做咗「大賽球隊」，鬥強隊特別醒神，今場作客必會加強防務。兩軍近7次交手6次開3球或以下，3.5球入球細值得一試。(Now 621及611周日晚9時直播)

今場係荷蘭主帥坦哈格帶領曼聯嘅首場「曼市打吡」，佢嘅逼搶戰術遇上哥迪奧拿傳控足球，相信會係一場非常體力化對決。雖然曼聯走勢強勁，但如果同「藍月亮」鬥攻，肯定自掘墳墓，所以無可避免會主守，卡斯米路同麥湯米尼充當第一道屏障，前線靠傷愈復出嘅拉舒福特同冇踢國際賽嘅查頓辛祖，希望憑突擊搵到食。

曼聯勢加強防務

曼城自艾寧夏蘭特加盟後，「4-3-3」陣式終於由「無鋒陣」變成有可靠中鋒做完結，呢位挪威國腳亦不負眾望，聯賽7戰勁轟11球，帶領「藍月亮」5勝2和保持不敗。

不過佢喺國際賽期為挪威踢足兩場歐國聯，體力消耗極大，此外曼聯肯定會對夏蘭特作出針對性部署，甚至不惜搵專人凍結，以減低佢嘅威脅。

曼聯今季大戰醒神，先後擊敗利物浦及阿仙奴，挾聯賽4連勝走勢，作客曼城唔係冇得打。事實上兩軍近年交手入球唔多，預料今場都係一球起、兩球止，細盤諗得過。