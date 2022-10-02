南華大勝永倫　4強場數領先1：0

甲一周日（2日）尾場由衞冕的南華大戰永倫，南華憑朱亮轟入24分，以92：64力挫永倫，準決賽場數領先1：0。

南華常規賽曾以90：50大勝永倫，今仗永倫嘗試收窄差距。永倫中鋒賀斯福跳球後隨即受傷離場，「黃金戰士」由許烜行包辦頭7分，以7：6領先，南華的陳張敏和梁兆華先後投進三分球18：15反超前，後者單節8分，南華首節以23：16領先。

南華防守密不透風，令永倫第2節進攻陷入停滯，大部分時間僅靠罰球得分。南華打出7：0攻勢，包括曾湛元偷球後傳陳張敏上籃，其後再有余理洋命中三分，一度拉開16分。永倫臨完半場由泰那和梁民熊投進三分球，但南華的梁兆華手感不俗，再在外線得手，南華半場以46：34返回更衣室。

換邊後，南華由梁兆華博得「and 1」打出6：0攻勢，永倫由連浩駿的三分球止血，泰那亦投進「long 2」追成43：52。隨著紅黃兩軍打氣鼓聲此起彼落，兩隊梅花間竹得分，陳張敏外圍接應余理洋傳球，成功擴大分差。此節泰那命中率不佳，僅得5分，永倫續以50：62落後。

南華決勝節攻力不減，曾湛元連入兩記三分，拉開至70：52，永倫則由泰那和周迎堅奮力追分，二此節人合取10分，至於「倒戈」的連浩駿未有太多起手機會，此節未有進帳。南華尾段再有朱亮、林民淇和楊嘉駿轟4記三分，終以92：64大勝對手。

今場南華有3人得分上雙，朱亮24分13籃板，梁兆華16分，曾湛元11分，永倫只得泰那一人得分上雙，獲得全場最高27分，惟是日其三分球表現未如理想，9射僅2中，命中率僅為22.2％。

南華教練譚偉洋賽後滿意球隊表現：「打得好好啊！我們都知道不能完全限制泰那，但今天成功限制了其他人，他們都沒有雙位數得分，是我們預期之內。」他又讚揚南華攻守系統完善，球員執行能力佳，而年輕球員亦有很大進步：「大部分年輕球員都好成熟，他們不再是大專水平。心態上他們都以冠軍為目標，不似小朋友，但我對他們要求會更高。」