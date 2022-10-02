【有片】傳秘密上「車」 尼干古起孖顯身價

近日盛傳車路士曾經安排RB萊比錫進攻中場尼干古進行體測，並計劃明夏啟動買斷條款，以5,280萬鎊收購呢位24歲法國國腳。尼干古隨即喺周六(1日)晚德甲顯身價，個人梅開二度，協助RB萊比錫主場以4比0大勝波琴。

據悉車路士曾經派人去德國法蘭克福，為尼干古進行「秘密體測」，雖然各方面都作出否認，但空穴來風必有因，事關根據尼干古現時合約條款，其他球會可以喺明夏啟動買斷條款，用5,280萬鎊簽入呢位猛將。

尼干古上季德甲射入20球及15次助攻，除咗車路士之外，皇馬、曼聯、拜仁慕尼黑都對佢虎視眈眈，唔排除車仔想先下手為強。

至於今場德甲，開賽15分鐘，RB萊比錫就由迪姆華拿單刀射入打開紀錄，跟住尼干古博到12碼，自己主射入網，協助RB萊比錫上半場領先2球。

換邊之後，RB萊比錫前鋒安達施華射門中柱彈出，迪姆華拿補射入網。稍後尼干古仲有1次機會主射12碼，點知射中柱唔入，但佢之後將功補過，單刀射入成4比0，同迪姆華拿一樣梅開二度。

值得一提，迪姆華拿之前效力車路士期間，鬱鬱不得志，尼干古上「車」前，或者應該先問呢位「過來人」意見。