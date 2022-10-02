夏蘭特、科頓齊戴帽　曼城6:3降魔

周日（2日）晚英超上演曼市打吡，之前聯賽4連勝嘅曼聯，作客同市死敵曼城立即崩潰，半場已經落後4粒，「藍月亮」憑艾寧夏蘭特同菲爾科頓齊齊連中三元，最終以6:3大勝曼聯，勁到冇朋友。

曼聯賽前有主帥坦哈格及前鋒拉舒福特，獲選上月英超最佳領隊及球員，不過造訪有神鋒艾寧夏蘭特助陣嘅曼城難免受壓，一開波夏蘭特即施展頭槌被閂不遠，奇雲迪布尼補射畀迪基亞撲出，貝拿度施華再執雞又被擋。

但過到初一過唔到十五，8分鐘貝拿度施華左路橫傳，菲爾科頓妙射得手，極速打開紀錄。「藍月亮」得勢不饒人，34分鐘夏蘭特接應迪布尼頂入，3分鐘後又係佢哋合作，迪布尼於右路妙傳畀夏蘭特整多粒，完半場前夏蘭特助攻科頓近門射成4:0，半場已見唔少「紅魔」粉絲冇癮提早離場。

下半場曼聯略有起色，安東尼馬菲奧斯施冷箭彎入靚波，追成1:4。可惜佢哋都擋唔到夏蘭特，64分鐘佢接應沙治奧高美斯橫傳撞射破網，連續3仗主場聯賽連中三元，非常恐怖，72分鐘佢再靚交畀科頓完成帽子戲法。雖然曼聯靠後備上陣嘅安東尼馬迪爾梅開二度，但曼城最終仍然大炒6:3，實在超屈機。