打吡慘敗C朗坐全場　坦哈格：唔想佢被羞辱

周日(3日)英超「曼市打吡」，曼聯作客恥辱性3比6不敵曼城，雖然領隊坦哈格用盡5個換人名額，但葡萄牙巨星C朗拿度就慘被無視，黑面坐足全場。坦哈格賽後更發表離奇解釋，竟然話唔換C朗入場係「唔想佢經歷呢場羞辱」，呢番言論即引起多位名宿、名人熱議，怒插坦哈格嘅解釋先係對C朗最大羞辱。

C朗今季失去正選，不過之前每仗都有份落場，今仗曼聯半場已輸緊4球，換邊後安東尼馬菲奧斯破蛋後，坦哈格決定更換箭頭，但佢選擇安東尼馬迪爾入替拉舒福特，當時鏡頭即刻影住黑晒面嘅C朗，負責評述嘅加利尼維利都話：「佢個表情已經話係知佢諗緊乜。」曼聯喺70分鐘用埋最後換人名額喺費特身上，C朗重投曼聯後首次坐足90分鐘冷板。

賽後坦哈格被問到點解棄用C朗，佢嘅解釋竟然係唔想C朗經歷呢場慘敗嘅羞辱：「出於對C朗嘅尊敬、對佢偉大嘅職業生涯，我係唔會換佢入場，其實我唔想公開講出嚟......另一個好贏係我可以畀需要上陣時間嘅安東尼馬迪爾落場。」

坦哈格呢番解釋引起爭議，同C朗友好嘅英國名嘴皮爾斯摩根喺社交網發炮：「喺曼聯全季最重要嘅比賽將C朗放喺後備，被對手摧毀後再用晒5個換人名額，最後話係出於尊重C朗？坦哈格係個自大嘅騙子，C朗喺曼聯遭受嘅對待先係恥辱。」

曼聯名宿堅尼亦表示：「我覺得曼聯唔尊重C朗，佢哋應該係轉會窗完結前畀佢走，我知道事實係有球會提出收購，但坦哈格留低佢又擺佢喺後備唔用，成件事只會愈嚟愈肉酸，我認為曼聯對C朗係好唔尊重。」至於加利尼維利就較溫和：「我明白坦哈格，0比4同1比6嗰陣換C朗係個恥辱，不過佢唔應該講出嚟，但我鍾意佢咁老實。」