賓施馬復出射失12碼　創93年恥辱紀錄

周一(3日)凌晨西甲爆出大冷門，皇家馬德里主場被奧沙辛拿逼和1比1，今仗傷愈復出嘅射手賓施馬反而變成「黑腳」，射失12碼，成為失分罪人。皇馬聯賽6連勝斷纜後，被宿敵巴塞隆拿搶走榜首之位。

皇馬上半場42分鐘打開紀錄，雲尼斯奧斯祖利亞左路傳波入禁區，冇人接應之下，皮球彈地直接入網，有些少幸運成份。不過，換邊後冇幾耐，奧沙辛拿就扳平，由前鋒傑基頂入成1比1。

戰至78分鐘出現今場最關鍵一幕，奧沙辛拿中堅大衞加西亞喺禁區內侵犯單刀嘅賓施馬，被球證出示紅牌趕出場，兼判罰12碼。點知賓施馬射中楣彈出唔入，呢位法國國腳近6次為皇馬主射12碼，僅入2球。

值得一提，賓施馬上季面對同樣由靴利拉把關嘅奧沙辛拿，射失2球12碼，加上今仗又宴客，令佢成為西甲成立93年以來，首位對住同一位門將，連續3次射失12碼嘅球員。

皇馬踢多一人情況下，未能再增添紀錄，痛失2分。皇馬同巴塞隆拿今季聯賽都係7戰取得6勝1和，巴塞暫時憑較多淨得球排榜首。

此外，皇馬今季7場聯賽都有失波，對上1支首7場西甲有失波，而又奪得冠軍嘅球隊已經係1992/93年球季嘅巴塞隆拿，皇馬防線不穩，今季衞冕之路難行。