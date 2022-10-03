賴恩戴爾逆轉奪冠　10萬鎊獎金有著落

42歲的賴恩戴爾周日在英國公開賽迎來生涯第4項排名賽冠軍，他在一度落後6比7的情況下以10比7反勝麥克艾倫，袋走10萬英鎊的冠軍獎金。

決賽採取19局10勝制，雙方互不相讓，艾倫開局已轟兩Cue「破百」126及105度，但戴爾表現都不俗，以4Cue50+回敬，二人於前8局打成4比4；雙方在下半場繼續「駁火」，艾倫更一度領先7比6，不過其後戴爾大爆發連取4局，並打出3Cue70+，最終以10比7成功逆轉，贏得個人生涯最大的冠軍錦標，並取得今年冠中冠邀請賽的入場券。

「這真是一個特別時刻。」戴爾與太太及兩個女兒一起分享捧盃一刻，「這是一場高水準的較量，真是太夢幻，很開心可以與家人分享，家庭就是一個魔法力量...太太剛預訂了紐約旅行，這10萬鎊來得正好。」戴爾奪得英國公開賽後，其世界排名將升至第16位，而亞軍的麥克艾倫亦上升至第10；7屆世界冠軍奧蘇里雲仍然是「一哥」，卓林普第2，而羅拔臣則升超沙比升上第3位。這4位TOP4球手將連同希堅斯及中國的趙心童，出席本周四展開的香港世界桌球大師賽。