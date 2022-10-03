夏蘭特怪物級數據　挑戰1季60球紀錄！

挪威前鋒艾寧夏蘭特今季加盟曼城後，短時間內即交出「怪物級」嘅數據，「曼市打吡」轟入曼聯3球後，佢登陸英超只係第8場，已經3次連中三元，同踢緊第8季嘅C朗拿度喺英超「戴帽」次數睇齊。如果艾寧夏蘭特繼續保持呢個入球率，要破英超史上最高入球紀錄完全唔係問題，甚至可以挑戰英格蘭頂級聯賽史上最高1季60球嘅終極紀錄！

22歲嘅夏蘭特喺曼城如魚得水，8場聯賽狂入14球，成為英超史上首個連續3仗主場都演帽子戲法嘅球員。要喺英超入3球有幾難？C朗拿度用8個球季232場聯賽先有3次帽子戲法，杜奧巴、占美華迪、盧卡古、蘇斯克查等射手，成個英超生涯都係試過3次「戴帽」，夏蘭特只係8場聯賽就同佢哋睇齊。

英超史上最高入球金靴，係高爾(93/94球)同舒利亞(94/95球季)共同保持嘅34球，但夏蘭特依家場均入1.75球，如果可以保持呢個入球率，一季可以入66.5球！英格蘭頂級聯賽史上最強金靴，係1927/28球季愛華頓前鋒迪斯甸恩，當時佢一季攻入60球。