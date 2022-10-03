港超聯　傑志再添國腳級新援

港超聯球會傑志周一（3日）宣布，簽入能夠司職左閘和左中場的吉爾吉斯斯坦國腳沙根巴耶夫，以及上季效力冠忠南區的翼鋒江展民，兩人分別身穿11號及27號球衣。

現年28歲的沙根巴耶夫，26次代表國家隊上陣，有份出戰上月面對俄羅斯的友賽，來香港前效力當地聯賽班霸多多伊。他今日第二度參與操練，訪問時需要由明加索夫代為翻譯，透露自己曾經與效力東方龍獅的國家隊隊友高素巴耶夫（Tamir）交談：「我同Tamir傾過，佢話香港係一個好好嘅地方，傑志係間出色嘅球會。」沙根巴耶夫指了解到傑志是香港著名球會，又大讚其他隊友的質素，希望在這個環境取得進步：「傑志有具備質素同經驗嘅球員，我會嘗試喺呢間繼續改善自己。」

傑志今季有安永佳，陳晉一及丹尼三位左路球員離隊，因此主教練朱志光認為有需要增添人手，對沙根巴耶夫予以正評：「佢頗有經驗，速率相當足夠，如果適應到香港嘅天氣嘅話，可以喺比賽走上走落。」操練所見，沙根巴耶夫與明加索夫，一同擔任左路位置，「朱sir」解釋希望讓明加索夫，幫助新隊友融入球隊。

至於同日投效傑志的江展民，對加入這支球隊感興奮，希望向隊中所有攻擊球員學習：「每個進攻球員，無論翼鋒定前鋒等等都好出色，我喺所有人身上都學到嘢。」

【沙根巴耶夫 Bekzhan Sagynbaev】

出生日期：1994年9月11日

位置：左後衞、左翼

身高：1米79

球衣號碼：11

【江展民 Maddox Kong】

出生日期：2002年9月17日

位置：翼鋒

身高：1米66

球衣號碼：27