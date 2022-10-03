意甲奇兵烏甸尼斯冒起　上盤值博

意甲獨腳戲，維羅納主場迎戰烏甸尼斯。烏甸今季突然冒起，別具一格嘅進攻打法令列強怕怕，挾聯賽5連勝之強勢，造訪下游分子維羅納，必定乘勝追擊，讓平半必捧上盤。（Now 638周二凌晨2時45分直播）

講到今季意甲最令人驚喜球隊，非烏甸尼斯莫屬，經過頭兩仗聯賽不勝後，近5場聯賽竟然全部贏晒，唔講得笑。烏甸能夠異軍突起，同佢哋主攻打法有關，開咧後7仗共轟15粒，攻力之強可謂數一數二，除咗曾豪贈擅守嘅羅馬4蛋外，更先後反勝蒙沙、薩斯索羅及國際米蘭，韌力十足。

眾所周知烏甸會長普素，同時亦擁有英冠球隊屈福特，因此陣中球員經常喺兩間球會調來調去，而以爆得見稱嘅翼鋒迪路菲奧，與羅拔圖佩雷拉雖然喺英倫表現一般，但去到烏甸就非常生猛，兩人今季合共已貢獻9個助攻，射手比圖比東卡有4球進帳，中場拿沙沙馬迪錫亦屢有佳作，不容忽視。

維羅納遇強即屈

另一邊廂，維羅納狀態麻麻，開咧後7仗聯賽贏得1場咁大把，仲要只係贏弱旅森多利亞，不值一提。而且佢哋對住實力稍強嘅費倫天拿、拉素、阿特蘭大及拿玻里就輸晒，遇強隊立即腳軟，好難頂得住勇銳嘅烏甸來犯，上盤乃不二之選。

直播表

周二2:45am 意甲 維羅納 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周二3:00am 英超 李斯特城 Vs 諾定咸森林

Now 621

周二3:00am 西甲 華歷簡奴 Vs 艾爾切

Now 632