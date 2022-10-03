Red Bull三人籃球世界總決賽　意大利日本封王稱后

「Red Bull Half Court三人籃球賽」世界總決賽周六在埃及吉薩(Giza)金字塔及獅身人面像旁邊搭建的場地舉行，日本的G-Flow及意大利的Not x Bolo by Night贏得女子組及男子組冠軍。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」自2020年起舉辦，世界各地均會舉辦各自的分區賽事，冠軍隊則可躋身在埃及舉行的世界總決賽。香港今年首次派出隊伍參賽，「建龍飛馬B」及「Onching」分別以男子組16強及女子組小組第5名完成賽事。世界總決賽男子組共24支球隊，除香港外，其他球隊分別來自澳洲、捷克、埃及、喬治亞、德國、希臘、印度、意大利、日本、約旦、哈薩克、肯雅、科威特、馬爾代夫、摩爾多瓦、尼日利亞、塞爾維亞、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、土耳其、阿聯酋及英國。女子組則有15支參賽隊伍，除香港外，還有澳洲、捷克、埃及、印度、意大利、日本、約旦、肯雅、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、土耳其、阿聯酋及英國。

經過第一天的小組賽，躋身8強的男、女子組隊伍雲集吉薩(Giza) 金字塔及獅身人面像旁邊搭建的場地爭奪冠軍殊榮。女子組，日本的G-Flow在半準決賽擊敗意大利的Tigu 3x3，再於準決賽淘汰東道主埃及的Egypt21。日本隊在決賽以10：8挫澳洲的Hoops Capita稱后。男子組賽事，意大利的Not x Bolo by Night先在半準決賽挫西班牙的Be Goat，再於準決賽反勝德國的Rock On & Namasté。意大利在決賽最終以11：10險勝日本的Beefman封王。意大利隊隊長Leonardo William Clark表示：「我們的策略是嚴密防守、在進攻時信任隊友，最終我們不負眾望贏得冠軍。」

除比賽外，賽會在眾多參賽球隊中選出2男2女球員參加間場的射籃比賽，挑戰NBA投射教練Chris Matthews (Lethal Shooter)以及三人籃球前世界排名第1球隊成員、塞爾維亞球員Dusan Bulut，「建龍飛馬B」的張馳岳有幸成為其中一員。張馳岳表示：「今次參加Red Bull Half Court世界總決賽真的畢生難忘、獲益良多，特別在其他世界強隊身上學到不少技術及戰術，希望日後可以在香港的比賽用上。此外，面對世界各地身型高大的球員，我發覺自己亦有一定的對抗性，這點令我十分欣喜，希望日後能夠有機會參加更多高水平賽事，遇強越強！」