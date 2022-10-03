港超聯　第三度合作！黎格爾：畀啲時間我哋

深水埗周一(3日)公布前元朗及飛馬主帥郭嘉諾，會接替請辭的潘文迪擔任主教練，這亦是深水埗中場黎格爾職業球員生涯，第三度與「嘉諾Sir」合作。「我好相信『嘉諾Sir』可以為球隊帶嚟改變，但始終我哋第一季重返頂級聯賽，球員又好多後生仔，點都要啲時間，希望深水埗嘅街坊同球迷可以繼續支持我哋。」

黎格爾與「嘉諾Sir」之前先後在佳聯元朗和天水圍飛馬合作過，如今再一次在深水埗重逢，「格爾」坦言十分期待。「同『嘉諾Sir』都合作過，佢嘅戰術風格好鮮明，要進攻、要用波，對球員體能好有要求，而且好擅長為球隊注入激情，刺激到個氣氛。我哋知道佢會教之後，大家都好期待。」

不過，「格爾」重申球隊大部份球員都非常年輕，而且季初未有聘請外援，相對下風係不爭的事實，就算由那一位教練教都須要一定時間，希望支持者們可以諒解。

過去「嘉諾Sir」曾不只一次，公開點名稱讚「格爾」的表現，認為他屬好使好用的中場球員。但因為球員傷病問題，「格爾」去仗需要「客串」中堅，對此他有本身的看法。

「身為球員，只會聽從教練嘅指示，隊友踢唔到，我要客串都唔係咩問題。但都係嗰句，球隊有需要，教練安排我咩位，我都會盡力去踢。當然，中場先係我熟悉嘅位置，嚟緊仲使唔使客串，就等『嘉諾Sir』指示啦！」