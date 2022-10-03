國米大危機　未來2仗決定「細恩」去留

意甲勁旅國際米蘭今季成績走晒樣，踢8場聯賽輸4場，已等於上季輸波總場數，加上歐聯表現亦欠佳，令到教練施蒙尼恩沙基面臨被炒危機，意大利《米蘭體育報》爆料，指如果國米未來2場賽事，包括歐聯對巴塞隆拿，以及意甲對薩斯索羅都未能取勝嘅話，「細恩」就要執包袱。

現年46歲嘅施蒙尼恩沙基上季開始執教國米，協助球隊獲得意甲亞軍及打入歐聯16強，但今季表現每況愈下，近4場聯賽輸3場，包括不敵2支爭標勁敵AC米蘭、羅馬，並已落後榜首拿玻里8分，若然再冇改善，恐怕將脫離爭冠行列。

施蒙尼恩沙基另一個為人詬病地方係用人惟親，包括用3,100萬歐元買斷拉素舊部祖亞昆哥利亞，早前又向拉素借用中堅法蘭斯高阿沙比，引起唔少批評。

《米蘭體育報》等意大利傳媒紛紛指國米管理層有意短期內換帥「止血」，球員時代效力過國米嘅保羅蘇沙、前巴黎聖日耳門教練普捷天奴，以及早前被車路士炒魷嘅杜曹都係新帥人選。

不過，炒「細恩」需要賠償一大筆錢，會令財政緊張嘅國米雪上加霜，成為會方考慮是否換帥嘅另一個關鍵因素。