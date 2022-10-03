直播10.5藍綠大戰G2　滿貫背城借一　東方誓延續神話

甲一男籃聯賽4強戰將於10月5日（三）上演第二回合賽事，香港東方與滿貫在首回合鬥得難分難解，戰情扣人心弦，贏得球迷熱烈喝采，最終東方由楊睿騏射入壓哨球險勝1分，在3場2勝制的系列賽中先下一城，來仗兩軍必定傾盡全力一戰，on.cc東網於周三晚上7時直播這場話題大戰。

賽事直播由滿貫籃球隊及東方籃球隊聯合呈獻，球迷可安坐家中或隨時隨地透過兩隊的Facebook專頁：滿貫籃球隊Facebook及香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team Facebook同步欣賞，一齊留言為球員打氣。

滿貫作為常規賽一哥，各位置的實力及補替兵源充沛，華將射手歐陽維江、蔡再懃、張偉康等當道，方誠義、周健宏、黃鎮煒等經驗球員撐着內線，還有一眾工兵型球員鄧志恒及林俊光等分擔防守工作，年輕球員冒升，本身已是爭標熱門，加上2米11美籍強援荷利菲特於9月尾來投後，令衝擊王座的拼圖更完整，上仗大部份時間領着節奏，內外開弓，可惜尾段失守，不過這次失利正好給球隊一個提示，相信檢討過後，綠軍將能做得更完善，加上無退路之下，能極速反彈力圖先扳回一仗。

至於香港東方儘管有拉利羅斯膝傷，然而球隊上下仍抱着沒有不可能的鬥心一拼，兩位長人中鋒胡卓斌及卜聿揚奮力阻擋荷利菲特，徐遠成作為隊長更以身作則全情投入做好每個球權，而李琪的奪命三分球更是上仗東方能咬住滿貫的關鍵，勤力的吳松峻、楊睿騏及準繩度高企的梁嘉顯，百分百專注於比賽，整體打出一份無比的鬥志和決心，才能做就楊睿騏尾段臨危連奪8分反勝的經典。如果東方能乘勝追擊成功，將是繼2018年後再闖甲一總決賽，衝擊第二座甲一聯賽錦標。

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