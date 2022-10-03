英超護級大戰　李城森林大晒冷

英超今輪壓軸戲碼上演護級大戰，由李斯特城主場惡鬥諾定咸森林。李城聯賽7戰仲未開齋，今仗力求打開勝利之門，主場必定搶攻，但球隊後防穿窿，客軍森林亦會睇準弱點鬥攻，2.5球大盤抵玩。（Now 621周二凌晨3時直播）

李斯特城開季7場，除咗第一場和咗賓福特2比2，跟住6場輸晒，如果今場再贏唔到，就會連續4場主場不勝，係自2001/02年球季以嚟首次，當年佢哋包尾降班，球隊上下當然唔想重蹈覆轍。

其實李城攻力唔算差，7戰入10球，同車路士一樣，仲多過未踢曼市打吡嘅曼聯，國際賽期前兩仗對白禮頓同熱刺都入到2球，而且都係先打開紀錄一隊，可惜佢哋防守太差，自從門將卡斯柏舒米高同中堅韋斯利科芬拿離隊之後，失球數字大增，今季7場失22球，6次總入球開3球或以上，入埋唔夠失，係球隊成績唔好嘅主要原因。

諾定咸森林唔怕鬥攻

諾定咸森林只比李斯特城多3分，成績同夏天嘅投資唔成正比，管理層自然有微言，今場面對護級主要對手，作客都無退路，明知李斯特城後防唔掂，梗係同佢鬥攻，森林對上兩場鬥般尼茅夫同富咸都入到2球，相信喺李城身上要取得入波唔難，今場2.5球大熱得有道理。