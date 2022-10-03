歐陽若曦獅城揚威　出戰GT3成功踏上頒獎台

新加坡格蘭披治大賽終於再度上演。除一級方程式賽事外，更首度於濱海灣街賽道上舉辦GT3級別賽事，TSS超級系列賽。儘管賽道狀況因暴雨而變得惡劣，香港 Craft-Bamboo Racing賽車隊仍成功於首場比賽，由香港車手歐陽若曦（Darryl）摘下一席亞軍。

Darryl 在次回合賽事上繼續有不俗演出，駕駛99號平治-AMG GT3戰車的他，為車隊於獅城兩場比賽上分別取得第二名及第四名。他的隊友李勇德則因受天雨影響未能有所發揮，只能分別以第19名和第11名完成兩場賽事。

其中在周六的狀況對所有車隊而言都是一場挑戰，比賽早上曾有過一場滂沱大雨，但於比賽前終停雨，半濕半乾的賽道使輪胎選擇變得困難。車隊最終決定以乾地胎應戰，這看來亦是其他所有車隊的選擇。第一場25分鐘的比賽由安全車帶領下開始，李勇德開賽不久立即決定更換雨胎，可是他在維修站出口被攔阻，令他的排名下滑到最後。香港的歐陽若曦起步極為快速，綠旗揮動後已馬上搶先升上首位。他在前半場比賽都領先著比賽，但後面配上雨胎的對手步步進逼，他的速度證明賽道仍然濕滑。憑藉輪胎上的優勢，很快已成功超越歐陽若曦，該名香港車手被擠落第2位。及後比賽因出現事故而由安全車帶領，至安全車離開後賽事只餘下兩圈可繼續。使用乾胎的車手因輪胎受限，未能及時提升速度追上。Darryl 最終保持第二名衝過終點，李勇德則從後成功追回數個位置，以第19名完成賽事。

星期日天氣放晴，第二場比賽順利舉行。起步的次序由前日首場比場的最快圈速來決定，歐陽若曦和李勇德分別排在第4位和第6位起步。開賽後，Darryl 已成功一舉超前至第3位，李勇德亦給予前車不少壓力，及後更成功壓過對手升上第5位。歐陽若曦的表現勇不可擋，至比賽中段再提升名次到第2位，但他的 99 號平治-AMG 戰車因碰撞受損，令他的速度受到限制，不久後再回到第3位。該位香港車手盡力保持速度，但最終只能下滑至第4名完成比賽。隊友李勇德因碰到對手，在賽事完結後被大會判罰，最後取得第11名完賽。

Darryl賽後坦言：「我很享受在新加坡的比賽，我們的比賽狀況很複雜，一場乾地和一場濕地。比賽練習時間短缺，對我們來說是很大的挑戰，特別是我們還未熟悉這賽事使用的輪胎。第一場比賽並不容易，賽道的複雜狀況令我們的輪胎選擇陷於兩難，很可惜我們選擇了錯誤的輪胎令我們未能勝出比賽。這有點不太走運，但其實這種情況本身就是一場賭博。第二場比賽的狀況更不明確，比賽的前半段的速度很好，我甚至能追上至第2位，但戰車很快便出現問題。我們還未完全清楚原因，但我們會找出來。在後半的比賽，我們未能保持應有速度，僅僅與頒獎台擦身而過。無論如何，我也十分高興能夠來到新加坡作賽。」