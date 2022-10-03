晒冷搶分！利物浦「大」翻身！

上周英超連場激戰過後，周中輪到歐聯上演，A組大戰，利物浦主場迎戰格拉斯哥流浪。「紅軍」今屆賽事表現失準，同拿玻里、阿積士爭奪出線未見優勢，今仗面對同組最弱的格拉斯哥流浪會力求大捷，乘晏菲路主場氣勢在早段搶攻，客隊防守乏力，只能以攻代守，開半場大[1.5球]機會高唱入雲。

利物浦今季表現大跌Watt，上仗主場只能以3:3賽和白禮頓，半場更早早失掉兩球，只能靠強大火力搶回1分。單計歐聯，利物浦於分組賽首仗更以1:4慘敗於拿玻里腳下，上次歐聯迎戰阿積士，亦要在完場前1分鐘才絕殺贏2:1，表現並不討好，尤其防線更令人相當擔心。

利物浦要爭出線，防線短期內難以有大幅度改善，只能靠火力搭夠，今次主場對格拉斯哥流浪就不容有失；幸王牌前鋒穆罕默德沙拿上輪打破歐聯半年入球荒，有望信心提升，況且利物浦在歐聯踢法主動，近4仗歐聯有3仗半場總入球達2球或以上，今仗料不會例外。

同場過關乜都揀晒大

格拉斯哥流浪目前2戰全敗排榜尾，而且合共失7球，面對歐洲頂尖鋒線全無招架之力。這支蘇超勁旅作客比賽經常在早段失魂，小組首仗作客阿積士就在頭半小時被轟3球，之前聯賽作客些路迪同樣上半場3度失守，今仗面對火力極強的利物浦，半場大[1.5球]相當好路。

同場過關方面，可以半場大[1.5球]為注項核心，而利物浦踢法全攻型，兩閘不斷助攻及交出大量傳中，製造角球及入球機會大增，近5仗角球4次開11球或以上，[半場總入球多於[1.5]球 & 全場總入球多於[4.5]球 & 全場開出總角球多於[10.5]球]有7.5倍，值得吼實；想刀仔鋸大樹的話，不妨考慮[利物浦半場勝[2:1] & 利物浦全場勝[4:2]]，有120倍。