般奴拿治被炒　狼隊葡萄牙兵團係咁先？

狼隊上仗0比2不敵韋斯咸後，會方宣布解僱領隊般奴拿治，暫由教練團史蒂夫戴維斯及占士哥連斯接管球隊訓練。

般奴拿治上季接替紐奴，出任狼隊領隊，並繼承紐奴葡萄牙化方針，上季成績不俗，一度接近歐洲賽區域，不過季尾走勢急劇轉弱，7輪不勝後聯賽跌至第10，有消息指當時隊內已出現不滿聲音，反對般奴拿治繼續執教。

今季初段，狼隊表現持續低迷，開季僅得1勝3和4負跌至18位，即使重今季重金羅致馬菲奧斯紐尼斯，近日又簽入迪亞高哥斯達仍無補於事，般奴拿治最終落鑊。英國傳媒《The Athletic》報道，其實般奴拿治上季尾因領導無方已經失勢，消息人士稱：「佢當時已失去更衣室控制權，般奴拿治為人很情緒化，喜怒無常，導致與多位球員不和。」

在被炒前，般奴拿治剛創下一項英超紀錄，就係對韋斯咸一仗起用多達8名葡萄牙球員，創下英超正選陣容最多非本土球員紀錄，而般奴拿治被炒後，佢嘅葡萄牙兵團會否就此瓦解？