利物浦救亡大計曝光　冬季搶簽鐵血中場

英超勁旅利物浦今季表現大跌Watt，隨時面臨四大皆空，甚至領隊高普都有下台危機，英國《太陽報》爆料，紅軍已制定救亡大計，將於明年1月冬季轉會市場重開後，立即搶簽李斯特城中場泰利文斯，彌補最弱一環。

利物浦連續2場英超和波後，已落後榜首阿仙奴11分，球隊今季成績大倒退，其中一個主因係中場實力不足，匆忙向祖雲達斯借用嘅艾法美路，狀態及能力都未夠班，主帥高普惟有繼續尋覓新中場，頭號目標係泰利文斯。

呢位25歲比利時國腳將於明夏約滿，並無意同李斯特城續約，明年1月1日開始，就可以同其他球會傾加盟事宜。

李斯特城為免明夏人財兩失，預料好大機會提早冬季出售佢，由於泰利文斯屆時只剩下半年合約，「狐狸兵團」難以嗌高價，估計3,000萬鎊有交易。

泰利文斯2019年1月由摩納哥加盟李斯特城後，一直係球隊主力，代表作一定係2021年5月英足盃決賽射入世界波，協助李斯特城以1比0擊敗車路士，奪得冠軍，佢上季各項賽事上陣50場入7球，今季踢9場入1球，表現攻守兼備。

雖然阿仙奴、曼聯都有意爭奪泰利文斯，但佢想加盟有份踢歐聯嘅球隊，利物浦今次搶人大戰可佔上風。