麥迪臣2射1傳　李斯特城開齋逃離榜尾

周二(4日)凌晨英超護級大戰，李斯特城主場以4比0大勝諾定咸森林，成為今季聯賽最後一支打開勝利之門嘅球隊，同時憑較多淨得球，力壓同得4分嘅諾定咸森林，升上尾二位置。占士麥迪臣今仗演出光芒四射，射入2球及1次助攻，成為「狐狸兵團」嘅救世主。

賽前只有1和6負嘅李斯特城今仗踢出必勝決心，一開波就狂攻對手，包括占美華迪頭槌攻門僅貼柱出界，森林亦有前鋒艾禾尼伊射門中柱。

戰至25分鐘，李斯特城先開紀錄，森林中場連格解圍失誤，占士麥迪臣把握機會喺禁區邊起腳射入。

僅過2分鐘，哈維班尼斯遠射入網成2比0，李斯特城得勢不饒人，占士麥迪臣射入靚罰球，35分鐘已經領先3球。換邊之後，占士麥迪臣傳畀後備上陣嘅達卡建功，大勝4比0。

由上季首輪聯賽開始，占士麥迪臣至今創造26個英超入球，包括射入17球及9次助攻，屬於同期之中創造英超入球第2多嘅英格蘭球員，僅次於創造34球嘅熱刺前鋒哈利卡尼。

李斯特城結束英超6連敗，兼打開勝利之門，總算令備受下台壓力嘅領隊羅渣士可以暫時鬆一口氣。