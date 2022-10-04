希古恩宣布掛靴　世界盃決賽單刀射斜抱憾終生

現時效力美職球隊國際邁亞密嘅阿根廷著名射手希古恩正式宣布，今季美職收咧之後，佢就會掛靴，結束17年職業球員生涯。

呢位34歲前鋒曾經捧過西甲、意甲冠軍等多項錦標，但因為喺2014年世界盃決賽單刀射斜，成為阿根廷失冠罪人，抱憾終生。

希古恩喺記者會上宣布退役決定時，神情哀傷，佢話係時候同職業足球講再見，畀自己好好同家人享受生活，並透露早於3、4個月前已經作出掛靴決定，同球會達成協，今季美職結束後離開。

希古恩喺阿根廷勁旅河床出道，2007年加盟皇馬效力長達6年，捧過3次西甲冠軍，佢宣布掛靴後，皇馬都有向佢發出祝福及感謝以往為球隊作出嘅貢獻。

此外，希古恩效力祖雲達斯期間亦贏過3次意甲冠軍，同埋分別協助拿玻里奪得意大利盃冠軍，以及幫車路士捧歐霸盃。

希古恩2年前加盟國際邁亞密，曾經表現低迷，但今年7月開始，表現着晒火，近14場聯賽有12球進帳，甚至有球迷呼籲佢重返阿根廷國家隊。國際邁亞密今季仲有2場常規賽要踢，力爭季後賽資格。

希古恩曾經為阿根廷入31球，但佢喺2014年世界盃決賽對德國，單刀射斜放生對手，結果阿根廷戰至加時失守輸0比1，同冠軍擦身而過，成為希古恩球員生涯最大污點。