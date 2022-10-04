利物浦歐聯鬥格浪　盡地一煲

歐聯分組賽A組大戰，利物浦主場迎戰格拉斯哥流浪。「紅軍」今季表現失準，同拿玻里、阿積士爭奪出線未見優勢，今仗面對小組最弱嘅格拉斯哥流浪會力求大捷，一開波就搶韁。（Now 643周三凌晨3時直播）

利物浦今季防守表現大跌，小組首仗就1比4慘輸拿玻里腳下，上仗迎戰阿積士，亦要到完場前1分鐘先至絕殺贏2比1，上仗英超對白禮頓亦失3球下打和3比3，表現並唔討好。

利物浦防守錯漏百出，要爭出線就要靠前線繼續數胡，穆罕默德沙拿上輪打破歐聯半年入球荒，信心提升下有望重拾射門鞋。利物浦喺歐聯踢法主動，近4仗歐聯有3仗半場總入球達2球或以上。

格拉斯哥流浪早段例失魂

格拉斯哥流浪目前2戰全敗排榜尾，而且合共失咗7球。呢支蘇超勁旅作客比賽經常喺早段失魂，小組首仗作客阿積士就喺頭半個鐘被轟3球，之前聯賽作客些路迪同樣上半場3度失守，今仗面對火力極強嘅利物浦，半場必演入球騷。

直播表

周三0:45am 歐聯 拜仁慕尼黑Vs柏辛域陀尼亞

Now 643

周三00:45am 歐聯 馬賽Vs士砵亭

Now 644

周三03:00am 歐聯 利物浦Vs格拉斯哥流浪

Now 643

周三03:00am 歐聯 國際米蘭Vs巴塞隆拿

Now 645

周三03:00am 歐聯 阿積士Vs拿玻里

Now 646

周三03:00am 歐聯 法蘭克福Vs熱刺

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