港超聯　入主深水埗　郭嘉諾：執教生涯最大挑戰

日前上任港超聯球會深水埗主教練的郭嘉諾，周二（4日）即主持球隊訓練，過去不乏港超球球隊執教經歷「嘉諾Sir」，坦言今次執掌深水埗帥印，是其執教生涯最大挑戰。

今年新升班的深水埗，開季各項賽事4場全敗，潘文迪於上周六（1日）「菁英盃」分組賽，以1比5大敗予和富大埔後辭任主教練，球會隨即於周一（3日）宣布由郭嘉諾接過帥印。「嘉諾Sir」日前履新後，是日首度帶領球隊操練，他形容今次經歷為其「執教以來最大挑戰」：「我試過有季前準備嘅情況下，執教球隊，去過香港以外嘅地方教波，要球員融入我嘅踢法，甚至面對文化差異，但今次過嚟深水埗，係我執教生涯最大嘅挑戰，因為突然間加入咗一支球隊，要短時間內改善成績同埋處理信心危機。」

談到球隊開季表現，「嘉諾Sir」認為這是球員質素及心態所致，並因而特意找來體能教練及運動心理學家加入球隊：「可能有未踢過港超嘅球員，會覺得甲組同超聯分別唔大，所以呢段時間遇上重挫，對球員嘅影響好大；如果球員唔夠經驗，咁當佢哋冇信心或緊張，就唔識運用技術，體能都跌得較快。」他續稱現階段最重要，是盡快帶領球隊爭取首勝。

烏克蘭門將奧利斯是日有份參與球隊操練，據悉他將以借將身份加盟深水埗，「嘉諾Sir」表示是次增援是希望為防線帶來轉變，強調並非把責任歸咎門將：「後防有信心問題，其實絕對唔關門將事，只係想有啲轉變，而家後防成日受壓，奧利斯絕對幫到我哋。」「嘉諾Sir」希望冬季轉會窗可以簽新外援，現時集中培養球員，期望新兵加盟後，球隊表現會有所改善。