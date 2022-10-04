「一姐」施華德轟賽程唔人道　退出金夫人盃

世界網壇「一姐」施華德在個人社交平台宣布退出下月的金夫人盃，並炮轟ITF(國際網球協會)及WTA(女子職業球員總會)在賽程安排上不人道，甚至對球員的健康造成傷害。

21歲的施華德原本計劃代表波蘭參加金夫人盃，但其賽期與WTA年終總決賽僅相差一天，WTA總決賽於本月31日至11月7日在美國舉行，而金夫人盃則於11月8至13日在蘇格蘭格拉斯哥上演，已獲年終賽入場券的施華德在社交平台寫著:「我與團隊商量了很多方法，最終決定不參加金夫人盃，代表波蘭參賽是我的榮譽，但我對網球組織者感到失望，他們安排賽程時沒有多方面作考慮，只給我們一天的時間進行全球遊走及適應時差，這實在對不利我們的健康，甚至導致受傷。」

「我會跟WTA及ITF建議作出一些改變，這個情況不但對球員感到困難，對球迷支持我們這項運動項目，也有影響。」施華德提出了問題後，國際網球協會即作出回應，並強調來年必定作出修改。

ITF會長David Haggerty坦言:「對於施華德的缺席金夫人盃，我們感到很遺憾，我們一直與WTA合作，試圖協調一個合適的時間表。」他補充將會修改金夫人盃決賽賽程，以安排波蘭隊及美國隊可盡量較後一點比賽。