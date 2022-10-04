奧蘇里雲等桌壇巨星抵港　明天踩落紅館

（左起）沙比、羅拔臣及奧蘇里雲今午已抵港，並遵守香港防疫措施戴上口罩。（相片由大會提供）

世界桌球壇「一哥」奧蘇里雲，携同一眾名將包括沙比及羅拔臣等，周二下午已從英國飛抵香港，準備出戰本周四在紅磡香港體育館展開的香港世界桌球大師賽。

雲集8位世界桌壇球星爭逐的香港世界桌球大師賽，周四（6日）起一連四天首次在紅館上演，深受港人愛戴的幾位球星包括「火箭」奧蘇里雲、「小丑」沙比、爭取衞冕的「墨爾本機器」羅拔臣及首次來港獻技的中國新「一哥」趙心童，剛結束英國公開賽已陸續抵港，並且精神奕奕，而「巫師」希堅斯則於周一（3日）率先抵港，而「準神」卓林普則於今日稍後時間到達。

6位頂級名將明天(5日)將連同香港的Cue王Cue后傅家俊及吳安儀，齊齊出席賽前記者會細談近況。另邊廂，為了讓賽事順利舉行，香港桌球總會與賽會工作人員，周二到紅館進行拜神儀式，祈求賽事順利，人人平安。

今次比賽是時隔5年(2017年)後，再度在香港舉行，決賽門票及高價飛已被搶購一空，賽會公布目前還有少量門票，球迷想親身一睹頂級高手的比併，就要把握最後機會。

比賽賽程如下:

6/10

1:30PM 傅家俊 VS 沙比

7:00PM 羅拔臣 VS 趙心童

7/10

1:30PM 卓林普 VS 希堅斯

7:00PM 奧蘇里雲 VS 吳安儀

8/10

1:30PM/7:00PM 準決賽

9/10

7:00PM 決賽