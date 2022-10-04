望住維港打高球　市民免費體驗揮杆樂趣

一連三天的「電子高爾夫球同樂日2022」活動，周二（4日）起在香港文化中心露天廣場C區舉行，歡迎全港市民齊來參與，一嘗揮打高爾夫球的樂趣。活動設置戶外帳篷和高爾夫球模擬器，並有職業高球教練即場傳授打球技巧，首天參與的市民都表現興奮，樂在其中，對這項運動很感興趣。

為讓社會大眾進一步認識高球運動，體驗揮桿樂趣，大會在為期三天的活動，特意邀請了職業高球教練即席指導市民如何利用模擬器學習高爾夫球基本技巧。不少參與活動的市民對此項運動都表示很感興趣，首次接觸便打出「癮」來，期望有關方面能多舉辦類似活動，讓更多人認識高球運動。今天活動更邀請到2021電競高爾夫球錦標賽冠軍鄧子軒（男子組冠軍）和譚亦晴（女子組冠軍）一同主持。

高總會長謝思訓先生致辭時表示：「疫情期間，高爾夫球運動作為一項無接觸、戶外運動更加凸顯了其優點；事實上近年愈來愈多家長鼓勵子女學習高球，這無疑加強了高球普及化的發展動力。高球生態圈要健康發展，高球設施是不可或缺的條件。由於市區缺乏訓練場，高總希望透過此活動將高球帶入社區，讓一家大小可以在美麗的尖沙咀海旁感受到高球樂。」

「電子高爾夫球同樂日2022」今日起至10月6日於尖沙咀香港文化中心C區廣場舉行，費用全免，歡迎公眾參加。