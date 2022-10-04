羅拔佬着晒火　巴塞夠贏國米

歐聯「死亡C組」重頭戲，國際米蘭主場火併巴塞隆拿。國米愈踢愈沉，中場核心波索域更因傷倦勤，相反巴塞射手羅拔利雲度夫斯基腳風順到冇朋友，加上近年歐聯碰頭食住國米，今仗有力反客為主，客勝有計。（Now 645周三凌晨3時直播）

國米狀態低迷，各項賽事近6仗只得2勝4負，包括今屆歐聯頭2輪僅得1勝1負，最大問題係遇強即屈，無論聯賽面對拉素、AC米蘭及羅馬，抑或歐聯迎戰拜仁慕尼黑，全部輸晒，面對強隊未踢已經腳仔軟。

而且國米防守極唔集中，對住羅馬、烏甸尼斯、AC都係領先之下反輸，深陷續約風波嘅中堅史堅尼亞心不在焉，迪維積更大跌Watt被貶，巴斯東尼、法蘭斯高阿沙比表現麻麻，難怪近8仗只得2場冇失波，防線騰騰震。

國米波索域養傷影響大

除此之外，啱啱好番嘅箭頭盧卡古，上仗對羅馬連後備都冇份，狀態成疑未必上陣，最攞命係中場波索域喺國際賽受傷而回，需要休養1個月，冇咗呢位克羅地亞國腳助陣，嚴重影響「藍黑兵團」攻守串連，令原本弗爆嘅箭頭拿達路馬天尼斯形同虛設。

另一邊廂，巴塞同國米一樣，頭2輪歐聯錄1勝1負，不過表現漸入佳境，各項賽事近7仗豪取6勝1負，就算輸畀拜仁0比2之役亦佔盡上風，只因後防短時間內犯錯致敗。

儘管朗奴阿拿奧祖、法蘭基迪莊、迪比等有傷在身，好彩新加盟箭頭羅拔利雲度夫斯基極速融入，近7仗共轟10球，士哥停不了，又有奧士文尼迪比利、柏迪等支援，呢位波蘭前鋒唔愁冇供應。

翻查紀錄，兩軍喺2018及2019年連續兩屆歐聯於分組賽同組，4次交手巴塞取得3勝1和未輸過，包括上次造訪聖西路球場，盡遣副選下仍以2比1擊敗國米，擺明格食格，客勝好路。